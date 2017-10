Nena 40 ist das neue Best of Album von Nena und Sony Music aus dem Jahr 2017.

Nena 40 – Das neue Best of Album: Vom Kellerclub in Hagen in die Spitzenplätze der internationalen Charts: NENA ist eine der erfolgreichsten deutschen Pop-Ikonen und feiert ihr 40 Jahre Bühnenjubiläum! NENA 40 das neue Best of Album: Zum großen Jubiläum gibt es eine Zusammenstellung (persönlich von NENA) mit den größten Hits der Ausnahmekünstlerin, die es aus der westfälischen Provinz auf die großen Bühnen der Welt geschafft hat.

40 Jahre Nena, das ist schon der Wahnsinn, wie lange sie Musik macht und wie lange sie schon erfolgreich ist, wenn zugegeben in den letzten Jahren auch nicht mehr so viel kam wie es früher der Fall war, zumindest wüsste ich kaum etwas. Ihre erfolgreichste Zeit war in den 80er Jahren, daher ist das auch kein Wunder, dass die Lieder überwiegend aus der Zeit stammen und es ist dann auch alles dabei, was man sich so auf einem Best of Album erwartet.

Das sind dann auch mal doppelte Lieder in verschiedenen Versionen, wie u.a. 99 Luftballons. Aber auch die Duette sind mit dabei, ich erinnere mich gerne an das mit den Atzen oder Kim Wilde.Man bekommt mit dieser doppel CD genau das was man erwartet, Nena pur, hört einfach selbst mal rein.

8,0 von 10 erfolgreichen Pop Künstlerinnen