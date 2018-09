NBA Live 19 ist ein Spiel von Electronic Arts (EA) aus dem Jahr 2018.

NBA Live 19: NBA LIVE 19 bringt dein Basketball-Erlebnis auf ein neues Niveau. Real Player Motion und 1v1 Everywhere geben dir bei jedem Ballbesitz die volle Kontrolle und ermöglichen es dir, die Dynamik des Spiels zu verändern und deine Gegner zu beherrschen. Strebe in THE ONE erneut nach Basketball-Ruhm und genieße die Freiheit, in The League und The Streets deinen eigenen Weg zu gehen. Diesmal bist du dabei allerdings nicht allein: Spiele auf Courts rund um den Globus und stelle ein Team aus Superstars, Legenden und kulturellen Ikonen zusammen, die dich auf deiner Reise zu wahrer Größe begleiten.

Nachdem letztes Jahr zum ersten Mal nach 2015 wieder ein NBA Live erschienen ist, war ich gespannt ob es in diesem Jahr wieder erscheint und was verbessert werden kann. Wie ihr seht, ist es erschienen. Grafisch hat sich nicht viel verändert, da bleibt man der selben Engine wie im letzten Jahr treu, aber viele Kleinigkeiten wurden verbessert, so sind mir Animationen im Zweikampf deutlich aufgefallen.

Neu ist der Court Battles Modus, der mich auch gleichzeitig am meisten begeistert hat. Da geht es darum seine eigenen Teams zusammen zu stellen und auf Straßenplätzen zb. auf aller Welt Duelle gegen andere Mannschaften zu spielen. Jeder Gegner hat eine andere KI, und so seine ganz eigenen Besonderheiten auf die man sich individuell einstellen muss. So wird der Modus richtig interessant, weil es nicht eben jedes Mal dasselbe Match ist, oft wird man durch Aktionen der Gegner überrascht. Strategisch macht das richtig Spaß, weil man sein eigenes Team entsprechend anpassen muss. Alleine dieser Modus macht das Spiel schon spielenswert, weil es einfach auch mal was anderes ist, eine richtig tolle Idee. Dieser Modus und der Modus The One sind miteinander verknüpft, man wertet seinen Charakter also auch dadurch auf.

Meiner Meinung nach macht EA mit diesem Teil einen deutlichen Schritt nach vorne und stellt in diesem Jahr an genau den richtigen Schrauben. Ich kann euch das Spiel sehr empfehlen, schaut es euch unbedingt mal an.

8,5 von 10 Basketbällen