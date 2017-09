NBA LIVE 18: The One Edition ist das neueste Basketball-Spiel von Electronic Arts (EA) aus dem Jahr 2017.

NBA LIVE 18: The One Edition: Im letzten Jahr gab es kein NBA Live, die letzte Version ist von 2015, die hatte ich damals gespielt und fand die nach dem Re-Launch der Serie auch gelungen, wenn noch mit ein paar kleinen Fehlern oder Dingen die man einfach besser machen kann. EA hatte nun zwei Jahre Zeit dies zu tun und hat dies in meinen Augen auch geschafft.

Was zb. direkt auffällt sind die Animationen, die neu zu sein scheinen, wie Dunk-Animationen oder Rebound-Animationen. Ich habe den Eindruck, das sieht nicht mehr so hölzern aus wie noch in der letzten Version. Man hat wohl generell an der Grafik geschraubt, ich finde der Titel sieht in diesem Jahr hervorragend aus. Teilweise, wohl auch durch die Partnerschaft mit ESPN hat man das Gefühl sich ein Spiel im Fernsehen anzuschauen. Das ist das warum ich diese Serie mal mehr geliebt habe als seinen großen Konkurrenten. Es sieht aus als wenn es wieder in diese Richtung geht.

Auch die Spieler sehen gut aus, zumindest die meisten, leider nicht Dirk Nowitziki, was für uns deutsche schade ist. Aber das ist meckern auf hohem Niveau, was mal wirklich richtig fett ist, ist der Karrieremodus. Da will ich euch die Story gar nicht verraten, das ist es wirklich wert gespielt zu werden. Alleine deswegen kann man sich NBA LIVE 18: The One Edition schon zulegen.

Vom Gameplay her ist alles wie gewohnt und gelungen. Da habe ich nichts weiter zu meckern. Natürlich hat das Spiel hier und da seine Schönheitsfehler, aber insgesamt hat es mir sehr gefallen und ist seit dem die Reihe wieder draußen ist die beste Version. Ich werde noch viele Spielstunden meinen Spaß haben und wünsche euch diesen auch.

7,5 von 10 Rebounds