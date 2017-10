NBA 2K18 ist ein Basketballspiel von 2k Sports aus dem Jahr 2017.

NBA 2K18: Der jährlich erscheinende Sporttitel dieser PC- und Konsolengeneration, kehrt mit NBA 2K18 und seiner unvergleichlichen Authentizität und Verbesserungen auf dem Court zurück. NBA 2K18 wird die Tradition des Franchises als „das beste Sportspiel“ (SFT) mit unvergleichlichem Realismus und wahrem NBA Gameplay weiterführen.



Man muss es sagen wie es ist, die Reihe ist jedes Jahr wieder ein Highlight und insgesamt die wohl beste Sportsimulation auf dem Markt. Ich freue mich auch jedes Jahr wieder auf die neue Version, denn die Entwickler schaffen es genau an den richtigen Schrauben zu drehen und das Spiel noch realistischer zu machen, obwohl man jedes Jahr auch wieder denkt, dass das nicht mehr geht. Alleine die Taktiken im Spiel, die genau so passieren wie in einem echten Spiel, da sehe ich keinen Unterschied mehr.

Ebenso sehe ich keinen Unterschied in der Präsentation vom Spiel, von der Halbzeitshow, zu den Statistiken, den Kommentaren (der Pre-Show) und vielem mehr. Ich glaube viel besser kann man den Sport nicht mehr präsentieren.

Bei der letzten Version hatte mich der Karrieremodus gestört, da musste man immer wieder auf dem Platz, der hatte schlecht geladen und somit war das viel Zeit, die man verplempert hat, daher habe ich den Modus nicht so sehr genossen. in diesem Jahr hat 2k sich da was anderes einfallen lassen, man hat jetzt ein eigenes Viertel, das sieht schon fast aus wie GTA und spielt sich wie ein kleines Rollenspiel. Wer denkt, das hört sich ja noch schlimmer an als beim Vorgänger der irrt, denn das spielt sich richtig angenehm und viel Telefon kommt man schnell von Spiel zu Spiel. Eine wirkliche Verbesserung und ich bin sehr gespannt wo es die Jahre mit diesem Modus noch hingeht.

Es gibt so vieles zu entdecken, ich könnte das hier noch Stunden fortführen, aber ich will euch einfach nur empfehlen es mal selbst zu genießen und zu spielen, es lohnt sich wirklich sehr, also schnell ran an das Gamepad.

9,0 von 10 Drei-Punkte-Würfen