Naturparadies Alpen – Tiere in ihrem Lebensraum ist ein Bildband mit wunder-schönen Bildern aus dem AS Verlag von 2017.

Naturparadies Alpen – Tiere in ihrem Lebensraum: Wo das Paradies im Alpenraum liegt, wissen die Tiere allein: dort, wo der letzte Weg schon vor Jahrzehnten aufgehört hat, ein Weg zu sein, dort, wo weder Tourenfahrer im Winter noch Extrembergsteiger im Sommer hinfinden. Einer aber ist dort gewesen und hat Bilder von atemberaubender Schönheit nach Hause gebracht: der Naturfotograf Stefano Unterthiner.

Also das sind schon wahnsinnig coole Bilder, wenn man einen Adler sieht mit Bergen im Hintergrund. Oder Steinböcke auf dem Berg, Füchse im Schnee usw. Für Naturfreunde bietet das Buch unwahrscheinlich schöne Bilder, bei denen man ins Träumen kommt. Leider sind oft sehr viel weiße Stellen in dem Buch, weil die Bilder nicht über die komplette Seiten bzw. Seiten gehen. Das finde ich unschön gelöst bei diesem sonst so hochwertigen Band. Zugegeben, dass ist dann Kritik auf hohem Niveau, aber auch dafür muss platz sein. Ebenfalls schade fand ich das einige Tiere nicht beschrieben wurde, so war da ein weißes Tier das ähnlich wie ein kleiner Fuchs aussah bei dem ich schon gerne gewusst hätte was es ist. Zusammengefasst lässt ich sagen, dass die Bilder grandios sind, die Umsetzung hat aber leider Schwächen. Am besten Du machst dir selbst mal ein Bild und schaust in dies Buch hinein.

7,0 von 10 Bergtieren