Natur-Memo „Wald“ ist ein Memory Spiel aus dem Verlag Quelle & Meyer.

Natur-Memo „Wald“: Memos sind überholt und aus Großmutters Zeiten? – Wohl kaum! Das neue Quelle & Meyer Natur-Memo „Wald“ versprüht farbenfrohe Nostalgie und verspricht Spielspaß für die ganze Familie. 64 Spielkarten – wunderschön illustriert von Roland Spohn – ermöglichen ein spielerisches Kennenlernen dieses einzigartigen Naturraums. Das neue Natur-Memo „Wald“ lässt sich perfekt erweitern mit dem beliebten Quelle & Meyer Natur-Memo „Wiese“.

Wie lange habe ich kein Memory mehr gespielt? Bestimmt 20 Jahre nicht mehr. Memory gilt ja irgendwie als Kinderspiel, aber trotzdem macht es auch als Erwachsener viel Spaß, wenn es auch eher ein kurzes Vergnügen ist. Als Kind macht das etwas mehr Spaß, allerdings gibt es für Kinder so viele Memory Spiele mit bunten Bildern, die besser ankommen, die Bilder hier sind eher schlicht, ich weiß nicht ob Kinder das so toll finden werden. Ich fand das toll, mir hat das sehr gefallen, ich würd es immer mal wieder rausholen und mit meiner Freundin kurz spielen, aber für Kinder? Muss man mal probieren, wie gesagt die Bilder sind schön schlicht, schaut es euch am besten selbst mal an.

7,0 von 10 Spielkarten