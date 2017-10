National Geographic. In 125 Jahren um die Welt sind Bücher aus dem TASCHEN Verlag von 2017.

Europa: Die klassische Grand Tour des 18. Jahrhunderts, die Bildungsreise durch Europa, endete traditionell im Land der Kunst, in Italien, und der Norden kam gar nicht darin vor. Dieser Band, basierend auf unserem monumentalen NG-Sammelwerk In 125 Jahren um die Welt und den Archiven von National Geographic, erkundet unseren Kontinent vom Polarkreis bis zum Bosporus, wie immer fantastisch fotografiert und mit wachem Blick für die sozialen und ökologischen Realitäten unserer Zeit.

Asien&Ozeanien: Mit seinen exzellenten Fotoessays hat National Geographic die Geschichte und Geschichten der Welt und ihrer kulturellen Vielfalt einem Millionenpublikum nahegebracht. Nach dem Vorbild unseres monumentalen In 125 Jahren um die Welt präsentiert dieser Band ausgewählte Berichte und Reportagen aus den Archiven der Zeitschrift und lädt zu einer Reise ein, die von der Levante bis nach Fernost führt.

National Geographic. In 125 Jahren um die Welt: Zwei wunderbare Bücher aus dem TASCHEN Verlag, wen wundert das eigentlich noch. Ich habe die Bücher an einem der letzten Wochenende gesehen im TASCHEN Store in Köln, da war ich zum ersten Mal auch drinnen. Wer mich kennt weiß, dass mich die Bücher schon so lange begeistern. Von dieser Umsetzung war ich so extrem begeistert, dass ich sie mittlerweile zuhause habe und bin ganz baff von den tollen Bildern. Ein Bild sagt ja mehr als Tausend Worte, wie man so schön sagt und hier in diesen Büchern stimmt das Sprichwort auf, daher wird meistens auf lange Textpassagen verzichtet, zu Gunsten der eigenen Phantasie. Ich kann euch sehr empfehlen einfach selbst mal reinzuschauen, wenn Du dich für die Europäische und Asiatische Kultur interessierst. Viel Spaß dabei.

9,0 von 10 wunderbaren Bildern