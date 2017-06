Natalie Hot – Die Webcam Queen: Die neuen Stars der Erotik-Szene sind heute die wunderbaren Girls, die sich vor der WEBCAM ihren Fans im Internet von ihren schönsten Seiten zeigen. Zu den bekanntesten deutschen Modellen zählt dabei die in Bayern lebende NATALIE HOT, die inzwischen tausende User mit ihrem Charme und Sexappeal beglückt. NATALIE HOT ist inzwischen aber auch in allen Medien zu sehen und ist durch ihre zahlreichen Auftritte bei fast allen deutschen TV-Anstalten ein echter Star. In diesem Softvideo zeigt sich die bezaubernde Schönheit nackt und gewährt Einblicke in ihr ganz privates Umfeld. Mit von der Partie sind auch ihre Freundinnen Wendy und Jana

So eine DVD kann man wohl unmöglich rezensieren, ich versuche es dennoch einmal. Natalie Hot kennt ihr ja vielleicht aus den Medien? Sie war letztes Jahr in den Zeitungen, weil sie zuhause in ihrem Haus zu laut stöhnt und es ihr verboten wurde dort ihrer Arbeit als Camgirl nachzugehen, denn angeblich könnten Anwohner nicht schlafen. Lärmbelästigung, mobbing, das volle Programm. Ich muss ehrlich gestehen, dass ich Natalie Hot bis dahin nicht kannte und auch danach nichts weiter von ihr gehört hatte. Erst jetzt diese DVD rief mir das Ganze wieder in den Kopf und ich dachte mir ich schaue da mal rein. Sie hat, zugegeben, ein sehr schönes Haus, sehr stilvoll eingerichtet und zeigt hier nicht nur ihr Arbeitszimmer, sondern auch ihren Körper und das sehr freizügig. Ich muss ehrlich sagen, der Körper ist ziemlich heiß, das Gesicht allerdings nicht so, ich finde sie nicht wirklich hübsch, aber muss man das bei einem Camgirl? Zum anheizen ist diese DVD auf jeden Fall geeignet, wer auf operierte Brüste steht wird hier nicht zu kurz kommen, das ist wirklich gelungen. So kann ich abschließend sagen: Wer es braucht der wird es mögen.

