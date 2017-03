Nash / Nash: Kapitel 1+2: Nash Tulsa, Veteran der Maya-Kriege, schlägt sich im New York des Jahres 2047 mehr schlecht als recht als Kopfgeldjäger durch. Doch sein Leben bekommt eine neue Wendung, als eines Tages seine Tochter verschwindet. Warum, und von wem, wurde Audrey gekidnappt? Beim Versuch, seine Tochter zu retten, taucht Nash immer tiefer ein in ein Gewirr von Geheimnissen, das bis zur Geburt seines Kindes zurückreicht. Auf die wilde Jagd von New York nach Rio de Janeiro bis in die radioaktiv verseuchte texanische Wüste führt ihn dabei als einziges Indiz nur der Name eines ganz bestimmten Netzwerkes: Morgenstern.

Ich fand die Story so interessant, dass ich dieses Comicbuch unbedingt haben musste. Ich war zum einen auch sofort begeistert von dem Zeichenstil, der sehr gelungen war. Allerdings hatte ich so meine Schwierigkeiten in die Story reinzukommen, weil am Anfang irgendwie zu viel passiert ist, zu viel Sachen, die man nicht so wirklich verarbeiten kann, weil man zu dem Zeiitpunkt über die Welt drumherum noch nicht Bescheid weiß. Eine Einleitung, eine Seite bei der die Welt erklärt wird hätte dem Buch gut getan, so müht man sich etwas ab in die Welt zu kommen und sortiert es sich selbst im Kopf, dabei leidet meiner Meinung nach der Lesespaß etwas, weil man immer wieder unterbricht zum Nachdenken und zum überlegen. Die Geschichte war spannend, die Umsetzung allerdings eher mittelmäßig. Dennoch kann ich euch empfehlen selbst mal reinzuschauen, vielleicht gefällt dir der Stil besser als mir.