NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM 4: Das neueste Opus in der mit viel Lob bedachten STORM-Serie schickt dich auf eine farbenfrohe und atemberaubende Reise. Nutze das komplett überarbeitete Kampfsystem und bereite dich darauf vor, dich in die großartigsten Kämpfe zu stürzen, die du je in der Serie NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM gesehen hast! Bereite dich auf das wunderbarste STORM-Spiel aller Zeiten vor!

Ich muss ehrlich gestehen, dass ich Naruto nicht kannte. Ich glaube die Serie gibt es seit 1997, da war ich 17 oder 18 und war gerade schwer mit der Schule beschäftigt, da ist diese Serie völlig an mir vorbei gegangen. Aber ich bin Gamer und daher hat mich das Spiel und vor allem die Story jetzt endlich mal interessiert. Ich würde mich nun nicht als Anime-Fan bezeichnen, aber interessiert bin ich allemal. Ich mache das ja öfter, dass ich Spiele zu Serien oder Filmen spiele, die ich nicht kenne, um mich einfach mal mit was für mich neuen zu beschäftigen, was auch immer gut geht, doch hier hatte ich meine Schwierigkeiten, ich fand das Spiel, wenn ich ehrlich bin, zu speziell. Diese ganzen Charaktere, die wohl Fans was sagen waren mir sehr fremd, ich kannte sozusagen niemanden und wusste somit auch nicht was Speziell zu beachten ist, was die individuellen Stärken sind und musste mich schon sehr in das Game reinfummeln, das mir ansonsten vom optischen Stil gut gefallen hat. Auch die Kämpfe fand ich abwechslungs- und actionreich. Aber wie gesagt, mein Problem ist, dass ich die Serie nicht kenne, von daher hat das Spiel mich nicht umgehauen, ich könnte mir vorstellen, dass das bei Fans der Serie völlig anders ist. Schaut also einfach mal rein.