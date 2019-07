Nähen, Häkeln und Stricken: Alte Hobbys neu entdecken. Wer dies heute noch kann, hat meinen großen Respekt, denn diese Hobbys geraten immer mehr in Vergessenheit, machen aber nach wie vor Spaß.

Nähen, Häkeln und Stricken: Alte Hobbys neu entdecken

Ich bin ein absoluter Fan von alten Hobbys. Ob das nun Nähen, Stricken, Häkeln oder Schnitzen ist, es sind einfach kreative Dinge die man da lernen kann und seien wir ganz ehrlich, ein bisschen mehr Kreativität zu Zeiten von Facebook und Co. kann uns gar nicht schaden. Diese Kreativität kann man lernen u.a. mit den Büchern die ich euch hier in diesem Zusammenhang vorstellen möchte.

Ich selbst habe als Kind mal häkeln in der Schule gelernt. Das ist verdammt lange her, ich weiß noch wie ich Topflappen gehäkelt habe und seien wir ehrlich, etwas selbst erstelltes nutzen wir doch viel länger und intensiver als irgendeinen Industriemüll, den man irgendwo kauft. Ich habe immer noch genähte Topflappen von meiner Oma in Gebrauch.

Auch schnitzen finde ich total interessant, das habe ich vor einigen Jahren mal entdeckt. Ich hatte einen Nachbarn der beinahe 100 Jahre alt war, den habe ich immer auf seinem Balkon gesehen, wo er geschnitzt hat. Das konnte er den ganzen Tag und hat allerhand Zeugs geschnitzt. Man sah ihm an, dass es ihm Freude gemacht hat, ein herrliches Hobby, dass ich so auch für mich entdeckt habe.

Ich kann euch also sehr empfehlen euch auch einfach mal ein kreatives Hobby zu suchen, sei es eben Nähen, Häkeln, Stricken, Schnitzen oder was auch immer. Wenn man sich einmal damit beschäftigt merkt man schnell wie viel Spaß das macht. Wie oben schon gesagt möchte ich euch zum Thema einige Bücher vorstellen mit denen ihr euch in diese Hobbys reinarbeiten könnt. Nutzt das einfach mal, ich wünsche euch viel Spaß mit eurem neuen Hobby und wenn es erfolgreich war durch diesen Beitrag schickt uns gerne Bilder davon, das würde mich persönlich sehr freuen, wenn ich jemanden dadurch begeistern konnte.

Letzte Aktualisierung am 1.07.2019 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Jetzt näh ich! Das Nähbuch für Kinder: Der perfekte kindgerechte Nähmaschinenkurs für kleine Näheinsteiger ab 8 Jahren, sowie Eltern und Großeltern, die ihre Begeisterung für Handarbeit weitergeben wollen. Vorgestellt werden 25 trendige und glitzernde Nähprojekte – von der Pyjamahose bis zum Turnbeutel – die richtig Spaß machen. Zahlreiche Abbildungen, ausführliche Schritt-für-Schritt-Anleitungen und hilfreiche Tipps & Tricks lassen die ersten Probestunden an der Nähmaschine mit Webware, Jersey und Glitzereffektstoffen garantiert zum Erfolg werden. Im Handumdrehen entsteht so Genähtes in frischen Designs und mit Liebe zum Detail – für Kids, Familie und Freunde.

Letzte Aktualisierung am 1.07.2019 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

BOBBELicious stricken – I love Pastell: Extrem schön, extrem beliebt – Bobbel eignen sich ganz wunderbar zum Stricken! Bobbel sind handgewickelte, mehrfädige unverzwirnte Garne, deren Besonderheit in ihren Farbverläufen liegt. Sie sind so angelegt, dass sich aus einem Bobbel ein ganzes Projekt herstellen läßt. Auch die 20 Projekte aus „BOBBELicious stricken – I Love Pastell“ sind mit nur einem Bobbel umsetzbar – so entstehen Dreieckstücher, Mützen, Stulpen, Schals und Ponchos in wunderschönen Pastellfarben. Jedes Projekt hat ein ganz besonderes Detail – Pailletten, Perlen und Glitzerfäden machen jedes Stück zum Unikat. Der letzte Schrei aus der Handarbeitsszene – auch geeignet für Einsteiger, die mit ihren ersten Projekten tolle Effekte erzielen wollen. BOBBELICIOUS!