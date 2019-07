Nächstes Jahr in Havanna (Die Kuba-Saga, Band 1) ist ein Hörbuch von Random House Audio vom 10. Juni 2019.

Letzte Aktualisierung am 3.07.2019 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Nächstes Jahr in Havanna (Die Kuba-Saga, Band 1): Miami 2017: Marisol macht sich auf den Weg in eine fremde Heimat: nach Kuba, das Land ihrer Familie. Hierher wollte ihre Großmutter Elisa Zeit ihres Lebens zurückkehren und jetzt soll sie hier beigesetzt werden. Havanna 1958: Elisa, Tochter eines Plantagenbesitzers, verkehrt in den besseren Kreisen Havannas und weiß kaum etwas über die Lage Kubas. Bis sie einen Mann kennenlernt, der tief verstrickt ist in die politischen Umwälzungen, die ihre Zukunft für immer verändern werden.

Anna Carlsson und Leonie Landa leihen Marisol und Elisa ihre gefühlvollen Stimmen und das machen die beiden auch richtig gut, ein Genuss beiden zuzuhören. Ich nahm beiden die Rollen auch komplett ab und war sofort gefangen von den Stimmen. Auch die Geschichte selbst, die sehr gesellschaftskritisch war und als Kernpunkt die politische Verwicklung von Kuba beinhaltet, war gut. Insgesamt ein tolles Hörbuch, wenn man sich etwas für diese Kubanische Geschichte interessiert. Dazu dann noch die ganz persönliche Familiengeschichte mit viel Herz und Emotionen. Ich kann euch sehr empfehlen hier einfach selbst mal reinzuhören.

8,0 von 10 kubanischen Zigarren