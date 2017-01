Nadelöhr Nord-Ostsee-Kanal am 01.02.2017 um 18:15 Uhr im NDR

Nadelöhr Nord-Ostsee-Kanal: Der Nord-Ostsee-Kanal ist die meistbefahrene künstliche Wasserstraße der Welt. Sie führt quer durch Schleswig-Holstein von Kiel nach Brunsbüttel. Rund 32.000 Schiffe passieren den Kanal pro Jahr – eine logistische Herausforderung für die Leitzentrale in Brunsbüttel. Von hier aus muss koordiniert werden, welches Schiff wann in welche Weiche fahren muss, damit es während der rund neunstündigen Durchfahrt nicht zu Karambolagen kommt. Wie geht das?

Das so viele Schiffe durch den Nord-Ostsee-Kanal fahren, 32.000 im Jahr, hätte ich gar nicht gedacht. Ich bin von weitaus weniger ausgegangen. Das da so riesen Containerschiffe durchfahren wusste ich zb. gar nicht. Ich fand die Doku sehr beeindruckend, es sieht schon heftig aus, wenn an manchen Stellen es so eng ist. Das zu koordinieren ist schon ein harter Job, noch härter stelle ich mir das durchfahren vor, wie anstrengend das sein muss, denn bei einem Shiff kann man kleine Fehler ja nicht eben mal so schnell korrigieren wie bei einem Auto, das man mal schnell zurück in die Spur gelenkt hat.

