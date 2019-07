Nackedei 3: Fahrt frei: Freikörperkultur heute ist ein Buch von Robert Sander vom 1. Juli 2019.

Nackedei 3: Fahrt frei: Freikörperkultur heute: Nackedei 3: Fahrt frei! Ob zu Fuß, mit dem Rad, dem flotten Moped, Auto, Bus oder Bahn, die Wege zum FKK-Strand werden nie zu lang. Es gibt Badefreunde, die legen an einem Tag 200 Kilometer für einen Ausflug an den Lieblingssee zurück, manche dagegen haben lediglich 500 Meter Fußweg. Die Liebe zur Freikörperkultur eint sie alle, ob nun am Rosenfelder Strand an der Ostsee, am Haselbacher See bei Altenburg, an der Krummen Lanke in Berlin, im Irrgarten der Sinne in Kohren-Sahlis oder bei den Thüringer Nacktwandertagen.

Ein Wochenende auf dem Naturistengehöft im mecklenburgischen ­Grabow setzt ganz neue naturistische Akzente. Mehrere Vereine des ­Deutschen Verbandes für Freikörperkultur e.V. (DFK) öffneten ihre ­wunderschönen Gelände für eine Reportage, so unter anderem in ­Hannover, Duisburg, Günthersleben bei Würzburg und in Bonn.

Was hat die digitale Welt mit der Freikörperkultur zu tun? Wie reagieren Menschen bei Begegnungen mit Nacktwanderern? Mögen junge Leute wirklich noch FKK? Nackedei 3 gibt einige Antworten. Der Hohenstein-Ernstthaler Autor Michael Sonntag setzt mit seinen Ausstellungen zu verschiedenen Themen nicht nur in seiner Heimatstadt viel beachtete Akzente. Für Nackedei 3 macht er sich Gedanken über FKK und Erotik in der DDR und steht selbst Modell.

Ich fand das Buch recht interessant, vor allem die Frage danach was FKK heute noch bedeutet. Und selbst wenn ich nicht aus der ehemaligen DDR komme und nicht mit diesem Kult aufgewachsen bin erkenne ich was das für Menschen bedeutet, doch was ist FKK für junge Menschen heute? Ich glaube das sind Dinge die man in der Familie weitergibt und das wird zwangsläufig immer weniger, weil die Kultur dafür immer weniger wird. Dieses Buch zeigt das zwar nur bedingt, es zeigt aber was die Kultur für Menschen bedeutet und das regt vielleicht an es auch einmal auszuprobieren oder wieder zu probieren. Ich kann euch sehr empfehlen einfach selbst mal reinzuschauen.

8,0 von 10 FKK Urlauben