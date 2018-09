Nachtschwester Kroymann – Die komplette Serie ist eine Comedy-Serie von Studio Hamburg Enterprises aus dem Jahr 1997.

Nachtschwester Kroymann - Die komplette Serie (3 DVDs) Studio Hamburg Enterprises (07.09.2018)

DVD, Freigegeben ab 12 Jahren

Laufzeit: 570 Minuten

Maren Kroymann

Deutsch

Nachtschwester Kroymann – Die komplette Serie: Sie war die erste und lange Zeit einzige Frau mit eigener Satireshow im deutschen Fernsehen. Der tägliche Wahnsinn im Büro, sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz, Schlampen-Duell oder absurder Klatsch aus der Welt der Prominenten. „Nachtschwester Kroymann“ war unbefangen radikal und hat mit anarchischer Leichtigkeit ausprobiert, was man bis dato nicht im Fernsehen gesehen hatte. In ihrer inzwischen zum Kultstatus avancierten Serie legt Maren Kroymann die Hand an den Puls der Nation und seziert mit unbestechlichem Witz die Machtverhältnisse in der Gesellschaft.

Die 90er, aus denen die Serie stammt waren eigentlich meine Fernsehjahre sag ich mal, aus der Zeit kenne ich verdammt viel, doch die Serie Nachtschwester Kroymann ist irgendwie an mir vorbei gegangen. Satire-Sendungen gibt es heutzutage sehr viele, damals aber nicht und schon gar nicht von einer Frau, das war etwas ganz besonderes, das leider völlig an mir vorbei gegangen ist, ich mich aber freue, dass es jetzt auf DVD herausgebracht wurde und ich es nachholen kann, das kann ich denen unter euch, die Satire-Sendungen mögen und Nachtschwester Kroymann vielleicht auch nicht kennen, empfehlen.

Als Schauspielerin überzeugte Maren Kroymann in Serien (u.a. „Bella Block“, „Mein Leben & ich“) und Kinofilmen (u.a. „Wendy“, „Maria, ihm schmeckt’s nicht!“, „Kein Pardon“). Im März 2018 wurde „Kroymann“ mit dem Grimme Preis 2018 in der Kategorie Unterhaltung ausgezeichnet.

8,5 von 10 guten Gags