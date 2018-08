Nachtschwärmer ist ein Sampler mit Remixen und Club Mixen von großen Hits von Da Records (Da Music) vom 1. Juni 2018.

Nachtschwärmer: Endlich ist sie da: Die neue deutsche Kult-Kopplung für schlaflose Nachtschwärmer! Für coole Vibes sorgen hier DJ-Mixe, Special-Versionen oder Club- und Dance-Mixe bekannter Hits wie z. B. der Blank & Jones Sommernacht Radio Mix von „Millionen Lichter“, dem großen Christina Stürmer Hit oder der Special Dance Mix von „Einsamer Stern“, mit dem Matthias Reim die Nacht erhellt, während uns Nic mit einem fast 4minütigen DJ Dance Mix von „Einen Stern (der deinen Namen trägt)“ in rhytmische Ekstase versetzt.

Ich finde diesen Sampler sehr gelungen, alles was Rang und Namen hat bei dem Label ist hier auf diesem Sampler vertreten. Die normalen Versionen sind gut, wie etwa Münchener Freiheit oder auch Purple Schulz. Besser als das sind die vielen Remixe von Top Hits. Am besten hat mir da beispielsweise Maria Magdalene von Sandra oder der LaBouche Megamix gefallen. Die ganzen Doppel-CD macht beim Hören richtig Laune, die Hits kennt man, da singt man mit, die Remixe allerdings kannte ich in der Form meisten nicht, so hat das was bekanntes, aber eben auch etwas neues. Hört unbedingt mal rein.

7,5 von 10 Remixen