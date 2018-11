Nachtflug ist ein Hörbuch aus dem Audio Media Verlag vom 23. Oktober 2018.

Sofie Cramer, Kati Naumann, Ulla Wagener, Oliver Scheffel

Nachtflug: Für Jakob ist es ein Flug wie jeder andere. Für Ingrid der erste ihres Lebens. Die Mittfünfzigerin und der smarte Anwalt sitzen zufällig nebeneinander auf dem Weg von Berlin nach New York. Zwischen den ungleichen Sitznachbarn entspinnt sich ein Gespräch über Sehnsüchte, falsche Entscheidungen und über das ganz große Glück. Denn Ingrid glaubt, nach über drei Jahrzehnten endlich zur Liebe ihres Lebens zu fliegen. Jakob hingegen ahnt, dass er gerade seine junge Familie für die Karriere opfert. Während die Maschine in Turbulenzen gerät, werden die Leben der beiden Weggefährten heftig durcheinander gewirbel …mehr lesen

Dieses Hörbuch ist richtig gut, ich bin jetzt nach dem Hören richtig begeistert. Das muss man sich so vorstellen, dass man die Geschichte aus den Augen zweier Protagonisten erlebt, zum einen gelesen von Oliver Scheffel und zum anderen von Ulla Wagener, deren beiden Stimmen hier absolut passend sind. Gerade der Anfang ist toll, das Kennenlernen der beiden, das annähern, wenn es umschwingt von genervtheit in Interesse. Natürlich wird es dann irgendwann etwas schmalziger, wie ich immer so gerne sage, also dann doch eher ein Hörbuch für Frauen, aber ich sag euch, die werden das richtig schön finden und deswegen eine klare Empfehlung von mir.

