Mythos Freimaurer: Der Einfluss der Freimaurer auf den Amerikanischen Unabhängigkeitskrieg und die Französische Revolution ist ein Buch aus dem Battenberg Verlag.

Mythos Freimaurer: Gerade die Gründung der Vereinigten Staaten und die Französische Revolution im 18. Jahrhundert gelten bei zahlreichen Verschwörungstheoretikern bis heute als ‚Werk der Freimaurer‘. Johannes Huber zeigt in diesem Buch, was die wirklichen Ziele der Freimaurerei sind und welchen Einfluss die Freimaurer tatsächlich auf den Ausbruch der großen Revolutionen des 18. Jahrhunderts hatten. Tauchen Sie ein in eine Welt voller Mystik und bis heute ungeklärter Fragen.

Ich habe mich schon oft über die Freimaurer informiert, wusstet ihr das es auch in eurer Nähe eine Loge gibt? Die Freimaurer sind kein Geheimbund, wie es oft gesagt wird, sie sind einfach nur verschwiegen, ein Bund von Männern, die zu besseren Männern gemacht werden, heißt es dort. Ich finde das alles ziemlich spannend und spiele schon oft mit dem Gedanken mich noch mehr zu interessieren, wenn ihr versteht was ich meine. Dies Buch beschreibt sehr schön die Anfänge bzw. die Zeiten im 18 Jahrhundert der Freimaurer und ist hier und da zwar etwas zu detailliert, ich will nicht sagen langweilig, aber komprimierter hätte dem Buch hier und da gut getan, dennoch hat es mir viel Spaß gemacht dies zu lesen und vor allem war es sehr informativ.

7,5 von 10 Freimaurern in ihrer Umgebung