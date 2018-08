My Star Howard Carpendale ist ein Best of von dem beliebten Sänger und Da Records (Da Music) vom 13. Juli 2018.

1 Bewertungen My Star Howard Carpendale, My Star

Da Records (Da Music)

Audio CD

Letzte Aktualisierung am 13.08.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

My Star Howard Carpendale: Auch nach 50 Jahren Bühnenkarriere freuen sich seine Fans in diesem Jahr wieder auf die exklusiven Konzerte des frisch verheirateten Superstars und ein neues Studioalbum im Herbst. Damit die Zeit bis dahin nicht lang wird, erinnert die exklusive CD-Serie MyStar jetzt mit einer tollen Zusammenstellung an seine schönsten Hits aus früheren Jahren. Mit dabei „Hello Again“, „Samstag Nacht“, „My Love“, „Ich lieb Dich nicht“ und viele mehr. Ein interessanter musikalischen Rückblick, der fast vergessenen Songs aus der eingestaubten Plattenkiste zaubert.

Für Howard Carpendale Fans ist diese CD super geeignet, auch als Geschenk, weil hier eben einige Hits zusammen mit einigen weniger bekannten Titeln sind, also ein bunter Mix aus Liedern von Howard Carpendale. Ich muss ehrlich gestehen das ich viele nicht kannte und es als Anlass genommen habe wirklich mal in die etwas unbekannteren reinzuhören, die mir durchaus gefallen habe, daher kann ich auch eine Empfehlung für Fans aussprechen, die sicher auch nicht alles von der CD kennen, könnte ich mir zumindest vorstellen. Wenn dem so ist, dann schlag doch einfach zu und vertreib dir damit die Zeit bis zum neuem Album im Herbst.

Schlager-Sommermärchen Various, Schlager-Sommermärchen

Da Records (Da Music)

Audio CD

Letzte Aktualisierung am 13.08.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Wer noch mehr Schlager hören will, dem kann ich die CD Schlager-Sommermärchen aus demselben Label empfehlen.

7,0 von 10 Schlagerstar