My-Hime ist eine Anime Serie von Nipponart (AV Visionen) aus dem Jahr 2004.

My-Hime: Der Begriff „HiME“ steht für „Highly-advanced Materializing Equipment“ und bezeichnet zwölf Mädchen, die übernatürliche Fähigkeiten besitzen. Zu erkennen sind die Mädchen an einem Mal, das sich an einer Stelle ihres Körpers verbirgt. An ihrem ersten Schultag an der Fuuka Akademie erfährt die 16-jährige Mai, dass auch sie eine HiME ist, deren Kräfte sich allerdings noch nicht entwickelt haben. Fortan muss Mai lernen, mit der neuen Situation umzugehen und ihre Fähigkeiten so zu nutzen, dass sie die anderen HiME bei deren Kampf gegen das Böse unterstützen kann …

Ich schaue mir gerne Anime Serien an, die ich nicht kenne und My-Hime gehört dazu. Die Serie aus dem Jahr 2004 ist völlig an mir vorbei gegangen, keine Ahnung warum. Ich weiß auch gar nicht, bzw. weiß ich schon, die Serie wurde meines Wissens nur auf Animax ausgestrahlt und den Sender kann ich nicht empfangen. Aber gut, dass diese nun auf DVD erschienen ist und zwar in einer Gesamtedition mit allen Folgen.

Was mir gleich in der ersten Folge aufgefallen ist sind die Sychronsprecher, einer kam mir extrem bekannt vor, ich glaube aus Pokemon, bin mir aber nicht ganz sicher. Ich glaube das ist der Sprecher, der auch von team Rocket jemanden spricht. Aber das nur am Rande. Die Sychronsprecher passen hier sehr gut zu den Charakteren, das hat mir gut gefallen. Aber auch die Serie selbst war klasse. Richtig schön actionreich, aber die Serie hat auch ruhigere Szenen, man hat hier einen tollen Mittelweg zwischen beiden gefunden. Ich fand sie auch klasse animiert und spannend zu jeder Zeit. Ich kann euch sehr empfehlen hier einfach selbst mal reinzuschauen und euch ein eigenes Bild zu machen.

8,5 von 10 Superkräften