MXGP3 – The Official Motocross Videogame: Erlebe das Adrenalin von Motocross mit dem einzig offiziellen Videospiel! MXGP3 – The Official Motocross Videogame bietet ein unvergleichliches Spielerlebnis mit neuer Spielerfahrung und Grafik dank der Unreal® Engine 4. Fahre auf 18 offizielle Strecken und im MxoN mit allen Fahrern und Motorrädern der MXGP- und MX2-Saisons und sei der erste Spieler, der einen von 10 Zweitaktern fährt! Passe mit mehr als 300 offiziellen Komponenten deinen Fahrer und dein Motorrad für einen einzigartigen Look an!

Ich bin ein großer Rennspielfan und liebe die Spiele von Milestone, weil sie nicht sehr schwer sind, daher hatte ich mich besonders auf MXGP 3 gefreut, die Motocross-Simulation, die mir schon im ersten Teil so gut gefallen hatte und ich damals auf der Xbox bis zum erbrechen gespielt hatte. Aber Spaß beiseite, auch MXGP 3 hat es in sich, besonders Spaß machte mir der Karrieremodus, bei dem man wirklich eine Menge anpassen und verbessern kann. Natürlich ist die Grafik nicht bis ins letzte Detail das, was man bei Forza etc. so sieht, dennoch sieht MXGP 3 auch nicht schlecht aus, ausreichend irgendwie, dafür sind andere Dinge weitaus gelungener. Wie erkläre ich das am besten? Die Bewegungen der Arme zb. bei Fahren in den Kurven, wenn die Spielfigur den Lenker umreißt etc. Das sieht sehr realistisch aus, wenn man darauf mal achtet dann denkt man nur „wow“. Da muss dann das drumherum auch nicht so realistisch aussehen wie in anderen Rennspielen, das ist mir gar nicht wichtig, es sind eher diese Kleinigkeiten, die das Spiel für mich sehr spielenswert machen. Schaut unbedingt mal rein, es lohnt sich sehr. Natürlich ist die Fahrphysik nicht realistisch, aber ich spiele gerne mal leichte Rennspiele zwischendurch und dafür ist MXGP 3 mehr als geeignet. Für echte Motocrosser ist das allerdings nichts würde ich einfach mal behaupten, aber am besten ist es natürlich immer sich das Spiel einmal selbst anzuschauen.