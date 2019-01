Mutter und Sohn ist eine Serie mit u.a. Ruth Cracknell und Gary McDonald von Pidax film aus dem Jahr 1986.

Mutter und Sohn: Seitdem Arthur, ein Enddreißiger, von seiner Frau geschieden ist, lebt er wieder bei seiner Mutter. Das alltägliche Zusammenleben mit ihr gestaltet sich jedoch schwierig für den Neu-Single. Das liegt vor allem daran, dass Maggie ständig versucht, ihren Sohn von anderen Frauen fernzuhalten. Zudem ist sie sehr anhänglich. Allerdings bevorzugt sie Robert, ihren anderen Sohn, der sich wiederum nur blicken lässt, wenn er davon einen Vorteil hat.

Diese australische Sitcom gewann zahlreiche Preise, unter anderem für die beste Serie. Auch die in ihrem Heimatland extrem populären Hauptdarsteller erhielten für ihre Leistungen Auszeichnungen. Bei uns lief die komische Serie rund um unterhaltsame Mutter-Sohn-Konflikte ab 1992 ebenfalls sehr erfolgreich.

Ich will ehrlich sein, ich hatte von dieser Sitcom noch nie etwas gehört. Ich musste selbst gerade nachschauen, die Serie lief in den ersten Staffeln tatsächlich Anfang der 90er im Ersten. Die letzte Staffel dann nur noch im MDR und die Wiederholungen immer mal wieder auf den dritten Kanälen, versteckt im Programm, was schade ist, denn diese Serie ist wirklich witzig gemacht. Auch wenn schon einige Jahre alt immer noch mehr als witzig, ich kann euch sehr empfehlen hier einfach selbst mal reinzuschauen.

7,5 von 10 nervigen Müttern