Mut kann man nicht kaufen: Das war’s noch lange nicht ist ein Buch aus dem Ueberreuter Verlag von 2017.

Mut kann man nicht kaufen: Das war’s noch lange nicht: Marika Lichter beliebte Künstlerin, ‚Dancing-Stars‘-Gewinnerin und Unternehmerin legt erstmals ihre Biografie vor. Ein Blick auf ein Leben mit phänomenalen Höhepunkten, aber auch Abstürzen, aus denen sie sich immer wieder mit Mut und Tatkraft zurück auf die Sonnenseite gebracht hat. Ein Buch über eine Frau voller Witz, Charme und Tatkraft, die nichts ausgelassen hat, die sich für nichts zu schade war, aber ihren Weg nie verlassen hat.

Marika Lichter ist in Österreich wohl etwas bekannter als in Deutschland, in Österreich hat sie sogar einige Verdienstauszeichnungen bekommen für ihre Leistungen. Die Sängerin und Schauspielerin hat ein bewegtes Leben hinter sich, das sie in dieser Biografie beschreibt. Ich muss ehrlich gestehen, dass ich sie nicht wirklich kannte. Sicher hatte ich sie mal irgendwo gesehen, aber nicht wirklich wahrgenommen. Nach Recherche weiß ich aber, dass sie einige Fans auch in Deutschland hat, für mich Grund einmal in diese Biografie zu schauen und euch zu zeigen, dass es sie gibt. Ich finde diese auch durchaus interessant und gut geschrieben, lässt sich wirklich angenehm lesen. Am Ende gibts sogar nochmal eine Zusammenfassung von allem was sie bisher so gemacht hat beruflich, fand ich auch gut gemacht. Insgesamt kann ich diese Biografie allen Fans sehr ans Herz legen, ihr werdet da ganz sicher euren Spaß mit haben, viel Spaß beim lesen.

7,0 von 10 Schauspielerinnen