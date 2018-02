Muss man Angst haben? Über Glyphosat und Gentechnik. In der letzten Zeit las ich viele Bücher und sah viele Dokus, ich bleibe mit Bedenken zurück.

Der Mensch baut längst nicht so seine Getreide etc. an, dass man sagen könnte es wäre natürlich. Die Pflanzen wurden gentechnisch so verändert, dass sie gegen zb Herbiziden wie Glyphosat resistent sind, das sonst alle anderen Pflanzen zerstört. Der einzige Grund ist natürlich das Geld. So schafft man größere Mengen Ertrag und das spiegelt sich dann finanziell wieder. Ob das nun gegen die Gesundheit geht interessiert niemanden, der damit sein Geld verdient. Aber wo zieht man die Grenze? Handys sind Krebseregend, dennoch hat jeder eines, es ist schwer eine Grenze zu definieren, darüber habe ich auch die letzte zeit stark nachgedacht.

Im Zuge dessen habe ich eine starke Dokumentation gesehen. Code of Survival – Die Geschichte vom Ende der Gentechnik.

Millionen Tonnen von Monsantos „Roundup“, mit seinem Hauptwirkstoff Glyphosat, werden Jahr für Jahr weltweit auf Felder ausgebracht. Diese Giftwaffe wird jedoch stumpf, denn die Natur bildet resistente Unkräuter, die sich in biblischen Ausmaßen vermehren und nun ein Superwachstum an den Tag legen, das Nutzpflanzen überwuchert und abtötet. Dieser Form der zerstörerischen Landwirtschaft setzt CODE OF SURVIVAL drei nachhaltige Projekte entgegen. Welche das sind seht ihr in dieser Doku.

Ebenso klasse ist auch die Doku Immer noch eine unbequeme Wahrheit – Unsere Zeit läuft.

Al Gore, ehemaliger US Vizepräsident und Präsidentschaftskandidat, setzt seinen unermüdlichen Kampf gegen die globale Klimaerwärmung weiter. Er reist um die Welt, um die aktuellen, durch den Klimawandel hervorgerufenen Veränderungen zu dokumentieren, um Klimaexperten zu schulen und die internationale Klimapolitik zu beeinflussen. Kameras folgen ihm hinter die Kulissen – in privaten und öffentlichen sowie humorvollen und ergreifenden Momenten. Anschaulich zeigt die packende Dokumentation, wie er seine Vision verfolgt und die Gefahren des Klimawandels mit Einfallsreichtum und Leidenschaft zu überwinden versucht.