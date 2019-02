Multitalent Zink. Kompakt-Ratgeber ist ein Buch aus dem Mankau Verlag vom 10. Dezember 2018.

Letzte Aktualisierung am 6.02.2019 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Multitalent Zink. Kompakt-Ratgeber: Zink gehört zu den lebenswichtigen Spurenelementen: Viele Körperfunktionen werden durch Zink überhaupt erst in Gang gebracht oder reguliert. Wir benötigen es, um u. a. Haut und Schleimhäute sowie das Sehvermögen gesund zu erhalten. Bei Krankheit unterstützt das Spurenelement den Heilungsprozess, indem es positiv auf die Zellteilung und das Immunsystem einwirkt. Als Radikalenfänger hindert Zink aggressive chemische Verbindungen daran, Körperzellen zu schädigen.

Weil Zink von unserem Organismus nicht gespeichert werden kann, ist eine regelmäßige Zufuhr besonders wichtig. Durch veränderte Lebens- und Ernährungsgewohnheiten, aber auch durch die moderne Nahrungsmittelproduktion kann mit der Zeit eine Unterversorgung auftreten. Besonders bei Stressbelastung oder Depressionen sollte man auf einen ausgeglichenen Zink-Status achten, da Zink auch bei der Ausschüttung von Glückshormonen eine bedeutende Rolle spielt.

Ein super kleines Büchlein für zwischendurch für alle die, die erfahren wollen was Zink eigentlich ist und wie es auf unseren Körper wirkt. Das Buch hat man schnell durch und dennoch eine ganze Menge an Informationen bekommen, also wirklich hervorragend zusammengefasst auf wenigen Seiten, ich kann das sehr empfehlen, vor allem aber auch weil dies Büchlein günstig zu bekommen ist.

7,5 von 10 lebenswichtigen Spurenelementen