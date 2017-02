Mütter & Töchter: Eine Liebe fürs Leben! Vertrauen, Innigkeit, Nähe – Mütter und Töchter gehen miteinander durch Höhen und Tiefen, meistern gemeinsam Herausforderungen, fordern sich gegenseitig heraus… Diese zärtliche und kluge kleine Zitatsammlung über die einzigartige Beziehung zwischen Müttern und ihren Töchtern vereint über 40 zeitlos-fröhliche Fotografien mit originellen und humorvollen Betrachtungen bekannter wie unbekannter Denkerinnen und Denker, Literatinnen und Literaten.

Ich fand das Buch im Vorfeld ganz interessant, es ist bei mir in der Familie so, dass meine Schwester und unsere Mutter ein tolles Verhältnis haben. Besser als zu mir natürlich und ich habe mich immer gefragt woran das liegt. Es ist scheinbar so, wie man in diesem Buch erkennen kann, dass Mütter und Töchter eben ähnlicher sind. Warum Töchter wie ihre Mütter werden weiß ich nicht, vielleicht kann man das Evolutionstechnisch erklären, das wäre mir aber nun auch zu mühsam, auf jeden Fall hat mir das Buch etwas die Augen geöffnet, wenn es auch ziemlich kitschig ist. Aber so kitschig wie es eben auch ist eignet es sich wunderbar zum verschenken, eben an die Mutter, oder auch andersrum an die Tochter.