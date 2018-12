Mrs. Harris – Die Abenteuer einer Londoner Putzfrau ist eine Serie von Studio Hamburg Enterprises (Pidax Film) aus dem Jahr 1982.

Letzte Aktualisierung am 11.12.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Mrs. Harris – Die Abenteuer einer Londoner Putzfrau: Mrs. Harris (Inge Meysel) ist eine außergewöhnliche Frau, ehrlich und mit gesundem Menschenverstand. Die warmherzige, aber auch durchaus resolute Londoner Putzfrau nimmt regen Anteil am Leben ihrer „Kunden“ und gerät so immer wieder in abenteuerliche Geschichten. So erfüllt sie sich beispielsweise mit einem „Kleid von Dior“ einen großen Traum, wird ins Unterhaus gewählt, legt sich im Dienste der Liebe mit dem mächtigen KGB an oder enttarnt auf Mallorca einen Heiratsschwindler. Wenn sie dann von ihren Abenteuern nach Hause kommt, freut sie sich auf ihren Kater Leonard und eine schöne Tasse Tee.

Ich sehe Inge Meysel so unglaublich gerne und freue mich immer wieder wenn ich einen ihrer Filme oder, wie in diesem Fall, eine Serie entdecke, die ich noch nicht kenne. Inge Meysel ist irgendwie sympathisch und so kommt sie auch in Mrs. Harris – Die Abenteuer einer Londoner Putzfrau rüber, Bodenständig. Sie erlebt allerhand Abenteuer, manchmal regen diese zum Nachdenken an und manches Mal sind sie lehrreich. Das einzige was mich etwas gestört hat war, dass die Serie in England spielt. Da kann man oft nicht so richtig mitkommen, vor allem dann wenn es um Geld geht, wie in der ersten Folge beispielsweise. Dennoch kann ich diese Serie wirklich empfehlen, ich hatte da meinen Spaß dran.

Inge Meysel, Deutschlands populärste Volksschauspielerin, war in mehr als hundert Film- und TV-Rollen zu sehen. Das Lebenswerk der vielfach ausgezeichneten „Mutter der Nation“ wurde u.a. mit dem Telestar, dem Deutschen Fernsehpreis sowie der Goldenen Kamera gewürdigt.

8,0 von 10 sauberen Räumen