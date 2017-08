Mrs. Doubtfire – Das stachelige Hausmädchen ist eine Komödie mit Robin Williams von Twentieth Century Fox aus dem Jahr 1993.

Mrs. Doubtfire – Das stachelige Hausmädchen: Für den Schauspieler und Stimmenimitator Daniel ist nichts so wichtig auf der Welt wie seine Familie – ohne seine drei Kinder kann und will er keine Sekunde leben. Doch genau diese Welt stürzt in sich zusammen, als ihm seine Frau Miranda eröffnet, daß sie sich scheiden lassen will und die Kinder vom Gericht zugesprochen bekommt. Schon die Vorstellung, seine Kinder nur stundenweise am einzigen Besuchstag des Monats sehen zu dürfen, bringt Daniel schier um den Verstand. Um mit seinen Kindern zusammen sein zu dürfen, ist er bereit, alles, einfach alles zu tun. Nur – gegen den Gerichtsbeschluß kommt man mit Gefühl einfach nicht an. Da schaltet ausgerechnet seine Ex-Frau eine Stellenanzeige für ein Hausmädchen – und aus Daniel wird Euphegenia Doubtfire, die ältliche Gouvernante…

Mrs. Doubtfire ist der letzte Film mit Robin Williams den ich bis heute noch nicht kannte. Ich habe ihn auf maxdome entdeckt und habe mich lange gefragt ob ich ihn anschauen soll. Das liegt daran, dass ich ein riesen Fan von Robin Williams bin. Seit dem er gestorben ist, bin ich wirklich traurig, dass es keine Filme mehr mit ihm geben wird und wollte mir daher Mrs. Doubtfire aufbewahren für irgendwann. Irgendwann war heute und ich habe den Film in jeder Sekunde genossen. Es war eine typische Robin Williams Komödie in der er in Hochform ist, ich bin jetzt allerdings auch traurig, denn jetzt habe ich alle Filme von ihm gesehen. Ein toller Schauspieler, wenn ihr einen maxdome Account habt, dann lasst ihn heute mal laufen, es lohnt sich sehr, ihr werdet Tränen lachen.

8,5 von 10 verkleideten Hausfrauen