Mrs. Delafield will heiraten ist ein Film mit u.a. Katharine Hepburn, Harold Gould und Bibi Besch von Polar Film + Medien GmbH aus dem Jahr 1986.

Mrs. Delafield will heiraten Polar Film + Medien GmbH (08.11.2018)

DVD, Freigegeben ab 12 Jahren

Laufzeit: 90 Minuten

Katharine Hepburn, Harold Gould, Bibi Besch, Denholm Elliott, Charles Frank

Englisch, Deutsch

Mrs. Delafield will heiraten: Margaret Delafield, eine reiche ältere Dame und Witwe von Spaulding ‘Spud’ Delafield, wird ins Krankenhaus gebracht. Es wird nicht erwartet, dass sie überleben wird, und ihre zwei Söhne und ihre Tochter, die sich an ihrem Bett versammeln, sind mehr mit ihrem zu erwarteten Erbe beschäftigt als mit der Kranken. Doch Margaret überlebt und kommt wieder nach Hause. Ihre Söhne Horton und Chipper nebst Tochter Doreen sind besorgt, dass Margaret und ihr behandelnder Arzt Dr. Marvin mehr Zeit miteinander zu verbringen scheinen, als für eine Arzt-Patient-Beziehung zu erwarten wäre. Sie sind entsetzt, als Margaret und Marvin ihre bevorstehende Hochzeit an Weihnachten ankündigen …

Katharine Hepburn macht es vor: Lachen hält jung! Unterhaltsam, berührend, inspirierend. Diese Komödienromanze wurde für 3 Primetime-Emmys nominiert.

Als der Film gedreht wurde, war Katharine Hepburn schon 81 Jahre alt und wurde noch für den Emmy nominiert, das will was heißen, eine klasse Schauspielerin, die selbst im hohen Alter noch zeigt was sie kann, wie eben auch in diesem Film. Dies war übrigens einer ihrer letzten Filme, eine Hand voll hat sie danach noch gemacht. Alleine schon wegen Katharine Hepburn sollte man diesen Film schauen, ich fand sie sehr präsent. Das Thema ist natürlich auch klasse gewesen, denn Liebe kennt kein Alter und selbst im hohen Alter hat man noch das Recht sich zu verlieben und von einer gemeinsamen Zukunft zu träumen, egal was einen in den Weg gestellt wird. Wenn ihr den Film noch nicht kennt, schaut ihn euch unbedingt an, ich fand ihn wirklich klasse.

8,5 von 10 glücklichen Beziehungen