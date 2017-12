Motion Mobility: Die neue ÖAMTC-Zentrale in Wien ist ein Buch von Park Books aus dem Jahr 2017.

Motion Mobility: Die neue ÖAMTC-Zentrale in Wien: In einem von der Grundstückssuche bis zur Fertigstellung interdisziplinären Prozess planten Pichler & Traupmann Architekten, FCP Fritsch, Chiari & Partner als Ingenieure und das Beratungsunternehmen M.O.O.CON in Zusammenarbeit mit der Agentur Nofrontiere Design und SIDE Studio für Information Design die neue Zentrale des Österreichischen Automobilclubs in Wien. Entstanden ist dabei nicht nur ein in gestalterischer und technischer Hinsicht höchst innovatives Gebäude. Das Projekt setzt vielmehr auch in den Bereichen Unternehmenskultur und Arbeitsumfeld neue Massstäbe.

Ich muss ehrlich sagen, dass ich schon mal etwas über das neue und zugegeben super aus-sehenden ÖAMTC-Mobilitätszentrums gelesen hatte. Daher hatte ich großes Interesse an diesem Buch, da ich den Bau einfach klasse finde. So schick, so wunderschön, eine Glanzleistung der Architektur und hier erfährt man einfach alles darüber. Noch mehr, man erfährt auch etwas zu dem Österreichischen Automobilclub, was ich nicht so spannend fand, weil ich nicht aus Österreich komme. Ich fand halt den Buch bei dem es um den Bau ging wesentlich interessanter. Wer sich wie ich für Architektur interessiert, dem kann ich ebenfalls das Buch Otho Orlando Kurz: Architekt empfehlen, schaut doch einfach in beide mal rein.

Trotz seines eindrücklichen Namens ist der Münchner Architekt Otho Orlando Kurz (1881–1933) heute weitgehend unbekannt und steht im Schatten anderer Architekten seiner Zeit. Dabei sind vor allem Kurz# Wohnbauten im Stadtbild sehr präsent. Seine Häuser entziehen sich jedoch einer eindeutigen stilistischen Zuordnung, was wiederum gerade die architektonische Qualität und Vielfalt begründet, die sein Werk bis heute auszeichnen.

7,5 von 10 grandiosen Bauwerken