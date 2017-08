Mostly Books ist künstlerisches Buch über eben Bücher aus dem Scheidegger & Spiess Verlag von 2017.

Mostly Books: Es gibt ja wirklich toll gestaltete Bücher, habt ihr euch mal gefragt wer das so macht? Ich mich schon, dann habe ich u.a. dieses Buch dazu entdeckt. Plakate, Flyer, Karten, CDs und unzählige Bücher: Diese Medien verbinden Kunst schaffende, Architekten, Museen und insbesondere Buchliebhaber mit dem Namen Anne Hoffmann. Die gebürtige Dänin studierte Grafik und Buchgestaltung bei Armin Hofmann an der Allgemeinen Gewerbeschule in Basel, wo sie 1986 auch ihr eigenes Gestaltungsbüro gründete. Seit 2007 in Zürich beheimatet, arbeitet sie eng mit Schweizer und internationalen Künstlern zusammen.

In diesem Buch blickt Anne Hoffmann auf 30 Jahre eigenes Gestalten zurück. Rund 120 Werke umfasst diese Auslegeordnung, begleitet von Kommentaren und Einblicken in Form eines Book Diary.

Ich fand diesen künstlerischen Einblick total interessant, denn auch das Designen von Büchern ist irgendwie eine Kunst, vor allem eine interessante, wie ich heute entdeckt habe. Ich kann euch sehr empfehlen hier einmal reinzuschauen und die Designs auf euch wirken zu lassen, man sieht Bücher in Zukunft schon mit anderen Augen.

8,0 von 10 schön gestalteten Büchern