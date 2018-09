Moskau MM-City Reiseführer Michael Müller Verlag ist ein Buch aus dem Verlag Müller, Michael vom 26. Juni 2018.

Moskau MM-City Reiseführer Michael Müller Verlag: Eine Metropole, so groß, imposant und schnelllebig wie keine zweite in Europa: Moskau, die russische Kapitale, hat den sozialistischen Mantel abgelegt und präsentiert sich heute als lebendige Megacity. Auf elf Rundgängen begleitet die Autorin ihre Leser zu Höhepunkten wie Kreml, Roter Platz und Tretjakow-Galerie, entführt sie in palastartige Metro-Stationen, liebenswerte Dichtermuseen und morbide Hinterhöfe, zeigt ihnen Kathedralen mit goldenen Zwiebelkuppeln oder Zuckerbäckerbauten mit Sowjetemblem. Wer den Staub der 12-Millionen-Stadt zwischendurch abschütteln will, wird eingeladen in die Parkanlagen malerischer Klöster oder herrschaftlicher Landgüter. Und wer die Nächte zu Russenrock durchtanzen will, kann sich freuen auf eine brodelnde Clubszene. Damit sich die Leser im Dickicht der Moskauer Altstadtgassen zurechtfinden, bietet das Buch detaillierte Karten und einen umfangreichen Serviceteil.

Ich sag es ja immer wieder, ich reise unendlich gerne und bin immer wieder auf der Suche nach neuen Zielen, denn ich möchte wenn ich irgendwann mal alt bin sagen, dass ich was von der Welt gesehen habe. Zuletzt war ich in Deutschland unterwegs, in Köln, davor in Holland, Amsterdam. Nun bin ich wieder dabei neue Ziele für eine spätere Reise herauszusuchen und da sind die Reiseführer aus dem Michael Müller Verlag immer grandios, denn hier erfährt man nicht nur viel über die Orte um die es da geht, man erfährt auch viele kleine Geheimtipps und kann einen möglichen Urlaub auch schon vorher genau planen, was ich bevorzuge, ich fahre ungerne irgendwo hin und schaue dann erst was man dort vor Ort machen kann, das ist mir zu stressig.

Auch dieser Reiseführer war wieder mehr als genial, ich bin schon lange gespannt auf Moskau, gerade Städtereisen interessieren mich sehr und Moskau ist wohl immer eine Reise wert, zumindest ist das mein Eindruck nach dem lesen von diesem Reiseführer. Ich habe mir sogar schon Verbindungen rausgesucht. Da gibt es tolle Nachtbusse, die fahren zwar 14 Stunden, aber man kann Abends losfahren und ist am nächsten Morgen da, das wird mal ne Wochenendtour und zwar gar nicht so weit in der Zukunft, mit dem Reiseführer kann man das Wochenende schon sehr gut planen, wobei das wahrscheinlich gar nicht ausreicht um wirklich alles zu sehen, aber Lust habe ich da nun richtig drauf, schaut einfach selbst mal rein.

9,0 von 10 wunderschönen Städten