Morris aus Amerika DVD und Blu-ray inkl. Wörterbuch Badisch

Morris aus Amerika: MORRIS AUS AMERIKA erzählt die einfühlsame, romantische Geschichte eines 13-jährigen amerikanischen Jungen, der in Heidelberg aufwächst – ein Ort, an dem scheinbar niemand so ist wie er. Morris (Markees Christmas) ist ein übergewichtiger, dunkelhäutiger, amerikanischer Junge. Jedes dieser Merkmale führt dazu, dass er auffällt in Heidelberg. Dort lebt er mit seinem Vater Curtis (Craig Robinson), der im Trainerteam des hiesigen Profi-Fußball-Clubs arbeitet. Morris Mutter ist vor nicht allzu langer Zeit gestorben. Er und Curtis sind eher wie Freunde, als dass sie eine typische Vater-Sohn-Beziehung hätten. Besonders ihre gemeinsame Liebe zu Hip-Hop schweißt sie zusammen.

Langenscheidt Lilliput Badisch: Der kleine Begleiter für Ihren Ausflug ins Badische. Ein ausführlicher Teil über Dialekt und das Hochdeutsche sowie viele Informationen über Land, Kultur und Leute in 50 humorvollen Glossen lädt zum Schmunzeln ein. Übrigens: Das Langenscheidt Lilliput Badisch mit über 4.500 Stichwörtern und Wendungen ist dabei auch eine witzige Geschenkidee.

