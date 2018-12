Mord im Orient Express ist ein Film mit u.a. Johnny Depp, Michelle Pfeiffer, Daisy Ridley, Penélope Cruz und Willem Dafoe von 20th Century Fox aus dem Jahr 2017.

127 Bewertungen Mord im Orient Express [DVD] 20th Century Fox Home Entertainment (22.03.2018)

DVD, Freigegeben ab 12 Jahren

Laufzeit: 110 Minuten

Johnny Depp, Michelle Pfeiffer, Daisy Ridley, Penélope Cruz, Willem Dafoe

Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch

Mord im Orient Express: Was als verschwenderische Zugfahrt durch Europa beginnt, entwickelt sich schnell zu einer der stilvollsten, spannendsten und aufregendsten Mysterien, die je erzählt wurden. Basierend auf dem Buch der Bestsellerautorin Agatha Christie, erzählt MORD IM ORIENT EXPRESS die Geschichte von dreizehn Fremden in einem Zug, von denen jeder ein Verdächtigter ist. Ein Mann muss gegen die Zeit ankämpfen, das Rätsel zu lösen, bevor der Mörder noch einmal zuschlägt.

Mord im Orient Express habe ich im Original als Kind gesehen, zusammen mit meiner Oma, die diesen Film einfach geliebt hat. Das es eine Neuverfilmung gibt wusste ich gar nicht und habe ich eher zufällig gestern Abend auf SKY entdeckt. Wir dachten uns dann spontan „Den schauen wir uns an“. Gesagt, getan. Das erste was mehr als positiv auffällt: Der Film ist nahezu in jeder Rolle perfekt besetzt, außer Johnny Depp, den sehe ich nicht so gerne. Macht aber auch nichts, denn er ist die Leiche im Orient Express. Die Neuverfilmung hält sich dabei nahe am Roman und interpretiert verschiedene Kleinigkeiten neu, was mir sehr gefallen hat. Der Film fängt saustark an, endet aber etwas schwächer und beinahe hektisch. Trotzdem ein klasse Film, den ich empfehlen kann. Entweder auf DVD oder falls ihr SKY habt könnt ihr ihn aus Abruf sehen.

8,0 von 10 vollbesetzten Zügen