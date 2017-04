Mord auf Shetland – Pilotfilm & Staffel 1: Nach dem Tod seiner Frau will der gebürtige Shetlander Detective Inspector Jimmy Perez (Douglas Henshall) mit seiner Stieftochter Cassie einen Neuanfang wagen und kehrt zurück auf die Shetland-Inseln. Der ebenso kühle wie selbstbewusste Kommissar sieht das Leben auf der dünn besiedelten, nordatlantischen Inselgruppe nach Jahren auf dem Festland nun mit anderen Augen. Während der Ermittlungen in seinem ersten Mordfall wird der Rückkehrer immer wieder mit den Vorurteilen und inneren Spannungen der eingeschworenen Gemeinschaft konfrontiert. Doch durch die Hilfe seiner neuen Kollegen Alison McIntosh „Tosh“ und Sandy Wilson findet sich Jimmy Perez wieder mit den Eigenarten der Inselbewohner zurecht. Die abgeschiedene, manchmal unwirtliche Umgebung stellt ihn und das Team vor besondere Herausforderungen.

Zunächst sei einmal erwähnt, dass ich schon im Pilotfilm die Gegend klasse fand. Die Abgeschiedenheit, die Natur, die Kameraführung in dieser. Einfach sehr passend für eine Krimi Serie. Auch diese Geschichte um den Ermittler der wieder kommt, die alten Eingesessenen Bürger, die Begegnung beider etc. Ich weiß gar nicht genau wie ich das beschreiben soll, es hatte einen ganz besonderen Flair, wie man sich das auf einer Insel eben auch vorstellt. Dabei ist der Mix aus durchaus amüsanten Stellen und den ernsten perfekt getroffen. So gibt es eine Situation bei der er seine ehemalige Lehrerin befragt, die feststellt er hätte in der Schule besser aufpassen sollen. Diese Kleinigkeiten zwischen den Protagonisten fand ich klasse und äußerst sehenswert. Ich kann euch die Serie daher sehr empfehlen.

