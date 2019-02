Montana Jones,Vol.1 ist eine Zeichentrickserie von Pidax Film aus dem Jahr 1994.

Montana Jones,Vol.1: Boston im Jahre 1930. Montana Jones hat es sich gemeinsam mit seinem Vetter Alfred Jones zur Aufgabe gemacht, rund um die Erde zu reisen, um verlorene Schätze zu suchen. Sind diese einmal gefunden, werden sie in verschiedene Museen gebracht. Lord Zero, ein reicher Kunstsammler, macht es Montana und Alfred bei ihrer Kunstjagd oft recht schwer. Die Reisen führen unter anderem nach Mexiko, Kuba, in die Türkei, nach Indien, Tibet, Peru und Ägypten.

Vorbild für diese spannende Zeichentrickserie waren offensichtlich die berühmten Abenteuer rund um Indiana Jones. Montana und alle anderen Figuren sind großen Katzen nachempfunden. Damit reiht sich die Reihe in das Genre der Furry-Animes à la „Sherlock Hound“ und „Willy Fog“ ein.

Diese Serie habe ich mal als Jugendlicher gesehen, ich konnte mich ganz dunkel daran erinnern und fand sie damals eigentlich ziemlich cool, das war sogar die Zeit bevor ich Indiana Jones überhaupt kannte. Die Abenteuer sind cool, die Katzen als Protagonisten auch und man hat immer eine Menge zu lachen. Kinder von heute wird das wohl wenig begeistern, aber den großen Kindern, die das früher geschaut haben wird das nach wie vor gefallen, daher meine klare Empfehlung, schaut hier unbedingt mal wieder rein.

7,5 von 10 spannenden Abenteuern