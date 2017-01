Monopoly: SpongeBob Schwammkopf Edition: Statt um Schloßallee und Parkstraße geht es in der Spongebob-Edition des Spieleklassiker Monopoly um die Krosse Krabbe und Spongebobs Ananas. Spongebob Schwammkopf ist Kult! Die schräge TV-Serie spricht mit ihren spaßigen Geschichten und intelligentem Witz Zuschauer jeden Alters an, so dass Kinder und Erwachsene gleichermaßen von dieser Ausgabe begeistert sein werden. Spielbrett und -figuren geben perfekt den herrlich absurden Charakter der Serie wieder. Auf geht’s nach Bikini Bottom!

Ich liebe dieses Spiel, schon immer, weil es einfach eine gewisse Faszination ausübt und weil es einfach ein Spiel auch ist das jeder kennt, man kann es also immer mit jedem spielen. In den letzten Jahren schaue ich mir immer mal wieder Spezialisierungen an, wenn man das so nennen kann. Monopoly Banking, mit Markennamen, Monopoly … es gibt so viele Beispiele von diesen Spielen, mit einem Speziellen Thema. Jetzt habe ich mir die SpongeBob Schwammkopf Edition angezeigt und dafür vorher sogar mal ein paar Folgen geschaut, war ja bisher nicht so meine Serie. Oder was heißt bisher… ich hab sie ehrlich gesagt vorher nie gesehen. Ich dachte immer SpongeBob Schwammkopf ist was für kleine Kinder, ist es aber nicht unbedingt. Mittlerweile finde ich Humor richtig cool und ich wurde von diesem Fieber angesteckt. Aber zurück zum Spiel. Das Spiel fängt die Eigenheiten der Serie ganz gut ein, so ist als Straßen alles dabei was man so aus der Serie kennt, was immer wieder für den einen oder anderen Lacher sorgt. Für Fans von SpongeBob Schwammkopf ein absolutes MUSS, für Fans von Monopoly mal eine gelungene Abwechslung.