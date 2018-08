Möwengold ist das neueste Album von Vincent Gross und Ariola (Sony Music) vom 10. August 2018.

Möwengold von Vincent Gross: Eigentlich lebte der 21-jährige Vincent Gross aus der Schweiz ein ganz normales Leben, bis er vor mehr als einem Jahr sein erstes Album bei Sony Music/Ariola veröffentlicht hat. Im Anschluss ging es schnell aufwärts mit zahlreichen TV-Auftritten, der ersten eigenen Tournee und vielen Terminen mit seinen Fans.

Nun kündigt er mit Möwengold (VÖ 10.08.18) sein zweites Album an, welches ab sofort überall vorbestellt werden kann. Erstmalig gibt es auch eine limitierte Fanbox mit vielen Extras für seine Fans. Die neuen Songs schließen musikalisch an sein Debüt-Album an und Vincent präsentiert den modernen Schlager wie kein zweiter Sänger.

Ab April gibt es bereits neben der neuen Single Dieser Beat auch weitere Songs bei der Tour von Maite Kelly zu hören, welche Vincent als Opening-Act eröffnen wird. Das volle Programm verspricht er dann spätestens zu seiner 18 Termine umfassenden „Möwengold“-Tour (DEAG Concerts) die ihn ab dem 3. November 2018 nach Deutschland, Österreich und in die Schweiz führen wird.

Vincent Gross war mir bisher nicht so der große Begriff, ich glaube sein erstes Album hatte ich mal wahrgenommen, aber nicht wirklich gehört. Zumindest kannte ich den Namen, konnte dem aber keinen Song zuordnen. Daher war ich interessiert und habe mir nun einmal dieses zweite Album von ihm angehört und fand es ehrlich gesagt ganz gut. Auch wenn ich nicht so auf Schlager stehe, also es nur mal Nach Laune höre, muss ich sagen war dies doch gar nicht schlecht. Die Musik ist sehr modern, aber nicht zu übertrieben modern. Die Texte sind schön, wobei da alles mit dabei ist, einfache Texte, kurzweilige und auch sehr tiefgründige. Insgesamt würde ich sagen ist das Album gelungen und Fans werden zweifellos ihren Spaß daran haben. Kennst Du Vincent Gross noch nicht? Höre hier einfach mal rein.

7,5 von 10 soliden Alben