Modernist Cuisine at Home ist ein Buch über die Kochkunst aus dem TASCHEN Verlag von dem Autor Nathan Myhrvold aus dem Jahr 2017.

Modernist Cuisine at Home: Kochen wie ein Profi, speisen wie ein König. Die Revolution der Kochkunst kommt zu Ihnen nach Hause. Ganz interessant ist auch der Werdegang von dem Autor. Dr. Nathan Myhrvold ist Chief Executive Officer und Gründer der Firma Intellectual Ventures. Bevor er sein eigenes Unternehmen gründete, baute Myhrvold als erster Chief Technology Officer bei Microsoft unter anderem Microsoft Research auf. 1999 verließ er Microsoft, um eigene Interessen zu verfolgen, zu denen auch seine Leidenschaft für Kochen und Lebensmitteltechnologie gehören.

Ein Kochbuch im klassischen Sinne ist dies nicht. Es sind zwar jede Menge Rezepte enthalten, aber keine Menüvorschläge. Das soll nicht negativ klingen, eher regt das Buch dazu an sich darüber selbst Gedanken zu machen. Im Grunde ist das ein Kochbuch für Nerds, es stammt ja auch von so einem. Es ist schwer zu erklären wie das genau aussieht, es ist eben so wie man sich ein Kochbuch von jemanden vorstellt, der den Werdegang des Autors hat, vielleicht hilft euch das im Ansatz weiter. Ich auf jeden Fall war sehr begeistert. Im Netz hatte ich einige negative Stimmen gelesen, es seien zu viele Burger drinnen und zu wenig Fisch. Das stimmt, finde ich aber klasse, da ich Burger in ihren vielen Variationen mag. Fisch hingegen gar nicht. So wisst ihr nun was euch erwartet und ich kann euch nur sagen: Schaut einfach selbst mal rein, es lohnt sich sehr.

8,5 von 10 Starköchen