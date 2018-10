Modern Florals – Dein Einstieg in die Kunst des Zeichnens ist ein Buch aus dem Edition Michael Fischer / EMF Verlag vom 4. September 2018.

Modern Florals – Dein Einstieg in die Kunst des Zeichnens: Liebevoll illustrierte und moderne Blumen zeichnen – darum geht es in „Modern Florals“! Schritt für Schritt und von der Pieke auf erklärt die Autorin Alli Koch, wie man mit einfachen Grundformen und -linien Tulpen, Pfingstrosen und Sukkulenten zeichnen kann. Mit Platz für eigene Übungen direkt im Buch kann unmittelbar Hand angelegt werden. So entstehen aus einfach Strichen und Formen wunderschöne florale Elemente. Neben den 36 Schritt-für-Schritt Anleitungen für die verschiedenen Schmuckelemente gibt es auch nützliche Tipps zum richtigen Material und zu potentiellen Inspirationsquellen. Vor allem blutige Anfänger erzielen mit den Anleitungen ganz einfach und schnell erste Erfolge. Die Devise lautet: Jeder kann florale Elemente zeichnen – absolut jeder!

Ich zeichne ja ganz gerne mal, bin aber noch totaler Anfänger. Ich empfinde Blumen zu malen als schwer, ich bekomme es so einfach nicht hin, deswegen musste ich dies Buch unbedingt haben als ich es gesehen habe, denn hier wird wunderbar erklärt wie man Blumen aller Art zeichnet, Schritt für Schritt, eben genau für Anfänger wie ich es einer bin. Damit hat man es ehrlich gesagt ziemlich leicht Blumen zu malen und ich bin begeistert wie gut ich es jetzt kann, nach nur weniger Zeit Blättern in diesem Buch. Kann ich euch sehr empfehlen, wenn ihr damit auch so Schwierigkeiten habt wie ich.

8,5 von 10 wunderschönen Blumen