MIXtipp: Verschiedene Rezepte – Kochen mit dem Thermomix® sind Rezeptbücher für den Thermomix® von Lempertz Edition.

MIXtipp: Verschiedene Rezepte – Kochen mit dem Thermomix®: Ich bin ja immer wieder überrascht, was man mit dem Thermomix alles kochen und zubereiten kann, das ist so einfach, nur Rezepte zu finden auf die man Lust hat ist nicht immer so einfach, mit diese Büchern von MIXtipp aber schon. Es hat überraschend viele, einfache, leichte und vor allem leckere Rezepte, wenn ich an die vielen Süßigkeiten denke, dann läuft mir das Wasser im Mund zusammen, ich esse ja so gerne Süßigkeiten. Aber auch sonst hat das Buch leckere Rezepte zu bieten.Lecker sind auch die Törtchen und Puddinge, das geht also immer, eine super Sammlung von Rezepten für den Thermomix und alle die einen besitzen sollten sich diese Bücher auch anschauen und sich diese Ideen holen, sie sehen alle sehr sehr lecker aus. Viel Spaß beim Kochen.

7,5 von 10 Thermomixer