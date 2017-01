Mix it – love it!: In 120 Salaten um die Welt: Mediterranes Zucchini-Carpaccio mit Melone und Ricotta, orientalische Klassiker wie Fatoush oder Taboulé, Koreanischer Grapefruitsalat oder Indischer Blumensalat mit Tandoori-Lachs und Garnelen – 120 Rezepte eröffnen die bunte und fantastisch vielfältige Welt der Salate. Hier wird garantiert jeder fündig: unzählige vegetarische, vegane, gluten- und laktosefreie Varianten, leichte Ideen für einen erquickenden Start in den Tag, einfache Beilagen, würzig-pikante Salate mit Fleisch, Fisch und Meeresfrüchten sowie süß-fruchtige Desserts als krönenden Abschluss. Mix it, love it and be happy!

Ein tolles Buch, das wirklich keine Fragen offen lässt. Am Anfang wird zunächst auf Dinge wie Einweichzeiten eingegangen und über die verschiedenen Zutaten erzählt, Samen, Kräuter etc. Dann kommen die Rezepte und da fängt dies Buch an großartig zu werden, denn es ist einfach beschrieben wie die Zubereitung geht. Die ist auch nie sehr aufwendig, einer der Vorteile von Salat. Zudem sind richtig schöne Bilder vorhanden, in großen Mengen, also nicht wie in vielen anderen Rezeptbüchern, wo die Bilder klein, kaum zu erkennen, in schlechter Qualität und kaum vorhanden sind, nein, hier gibt es dutzende, teils über zwei Seiten, die einem echt das Wasser im Mund zusammenlaufen lassen. Ich bin ja ein riesen Salat Fan, ich mache 2-3 Mal die Woche einen Abend, wo ich keine Kohlenhydrate esse, also dann esse ich nur Salat und Fleisch. Mir gingen da die Ideen für die Salate aus, aber dies Problem gehört mit diesem Buch der Vergangenheit an. Guten Hunger.