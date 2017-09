Mit Volldampf voraus: Leistung und Technik von Dampflokomotiven ist ein Buch von transpress aus dem Jahr 2017.

Mit Volldampf voraus: Leistung und Technik von Dampflokomotiven: Mitte/Ende der 70er Jahre fuhren für die Deutsche Bundesbahn die letzten Dampflokomotiven. Das war genau die Zeit in der ich geboren wurde, ich habe dieses Zeitalter also nicht mehr mitgemacht, ich kenne aus meiner frühen Kindheit nur Elektrolokomotiven. Was schade ist, denn diese schwarzen Maschinen haben irgendwie etwas ganz besonderes. Ich bin nun schon ein paar Mal mit einer Dampflok gefahren, im Harz beispielsweise und ich war immer sehr begeistert davon. Ein ganz anderes Fahrgefühl, heute geht ja alles nur noch um Komfort und Schnelligkeit, am besten gar nicht merken das man in einem Zug sitzt.

Auch wenn ich die Zeit der Dampflokomotiven nicht selbst mitgemacht habe üben diese eine gewisse Faszination auf mich aus und ich musste natürlich unbedingt in dieses Buch hinein schauen. Das Buch hat nicht nur für mich schöne Bilder parat, die beeindruckender kaum hätten sein können, sondern bietet für Technikverliebte unendlich viel an Informationen und Zahlen. Einen Blick ist dieses Buch also mehr als wert, das garantiere ich euch. Mir hat es gut gefallen, ich hatte großen Spaß damit, natürlich mehr mit den Bildern, für die technischen Sachen fehlt mir leider oft das Verständnis.

8,5 von 10 alten Dampflokomotiven