Mit VoIP ganz einfach vom Mac aus telefonieren

In den letzten Tagen hatte ich eine toll Idee für ein neues Projekt, ich bin da ja oft sehr kreativ und probiere neue Dinge aus, dafür brauchte ich aber eine neue Telefonnummer und habe mich gefragt wie ich das Problem lösen kann ohne irgendwie eine neue Telefonnummer bei meinem Provider zu buchen. Ganz schnell bin ich durch eigene Recherche auf das Thema VoIP gekommen. Aber was genau ist eigentlich VoIP?

Was ist VoIP?

VoIP oder ausgeschrieben Voice over IP ist die Möglichkeit über sein Internet zu telefonieren. Die Sprache wird also über das Internet Protocol gesendet und nicht über die Telefonleitung. 25,2 Millionen Menschen nutzen bereits VoIP (stand 2016). Ich gehöre nun auch dazu, denn ich habe mich entschieden eine solche Nummer zu registrieren. Bei sipgate bin ich fündig geworden. Dort gibt es verschiedene Flatrates, die durchaus günstig sind, es gibt aber auch eine kostenlose Variante, die man dann entsprechend mit Geld aufladen kann und ganz normal Ortstarife bezahlt. Macht man das nicht, kann man zwar nicht raus telefonieren, aber noch angerufen werden. Sicher für Studenten eine tolle Möglichkeit kostengünstig angerufen zu werden.

Meine Idee hinter dieser Nummer ist das ich eine Geschäfts-Telefonnummer habe dich ich zu bestimmten Zeiten schalten kann und vor allem die über meinen iMac läuft. Letzteres hat den Grund, dass ich dann gemütlich während der Arbeit mit einem Headset telefonieren kann. Vorher machte ich das immer mit dem Hörer eingeklemmt zwischen Schulter und Kopf, was in der Häufigkeit auch irgendwann nicht mehr so schön ist.

Kabel Deutschland Kunden aufgepasst

Ich selbst war bis vor kurzem bei Kabel Deutschland, war über Jahre zufrieden mit meiner Internet und Telefonleitung. Allerdings gibt es bei Kabel Deutschland ein Problem, mit der Kabelbox ist en telefonieren über eine VoIP Nummer bzw. Anbieter nicht möglich. Die Ports, die dafür notwendig sind, sind geschlossen und es gibt nur eine Möglichkeit als Kabel Deutschland Kunde eine externe VoIP Nummer zu nutzen: Man muss die Kabelbox als Bridge nehmen und einen Router, zb. eine FritzBox dahinter hängen. Ich hatte mich an der Kundenhotline darüber beschwert und mir wurde gesagt, dass Kabel Deutschland es nicht will, dass man über andere Anbieter telefoniert. Ich war durch diesen Satz so geschockt, dass ich geschaut habe wann mein Vertrag ausläuft. Zufälligerweise in etwas mehr als drei Monate zu dem Zeitpunkt, ich habe mich entschlossen sofort zu kündigen, denn wenn man mich in meinen Möglichkeiten einschränkt, bin ich verschwunden. Das hat Kabel Deutschland auch nicht weiter interessiert. Ich bin nun bei einem lokalen Anbieter gelandet, der das telefonieren über einen VoIP Anbieter unterstützt.

Welches Programm auf dem Mac?

Ich habe ehrlich gesagt lange gesucht und rum probiert bis ich ein Programm für den Mac gefunden habe, das meinen Ansprüchen genügt. Ich habe es in Zoiper 5 gefunden. Das Programm vereint irgendwie alles was ich gerne wollte. Man hat eine vernünftige Kontaktliste, das Programm ist mehrsprachig und die Übersicht ist im Grunde selbsterklärend. Die Einstellungen ebenfalls, da braucht man nur seine zb. sipgate Daten eingeben und kann sofort lostelefonieren. In der Pro Version, die 39,95 EUR kostet kann man dann Anrufe automatisch aufnehmen. Das war mir zb. sehr wichtig. Natürlich lässt sich diese Funktion auch mit kostenlosen externen Programmen erledigen, was aber einen Mehraufwand bedeuten würde. Ich finde es mit der PRO Version deutlich angenehmer, angenehmer diese Aufgaben alle mit einem Programm zu lösen.

Sucht ihr also ebenfalls nach einer Möglichkeit von eurem Mac aus zu telefonieren? Zoiper 5 gibt es auch in einer kostenlosen Version, genau wie sipgate, das man sich registrieren muss. So kannst Du ohne Kosten von deinem Mac Rechner telefonieren. Bei mehr Komfort oder Leistungen kannst du beides leicht und gleich aufrüsten. Viel Spaß beim telefonieren.