Mit Schwert und Leidenschaft: Ritter Arnaud (Jean-Yves Berteloot) lebt mit seiner Frau Elaine und Sohn Roger in Poujols. Als Roger beim Fischen beinahe ertrinkt, gelobt Arnaud, sein Leben Gott und der Kirche zu weihen, wenn Roger am Leben bleibt. Sein Sohn überlebt. Kurze Zeit später wird Arnaud ins Gefolge der Kreuzritter gerufen. Schweren Herzens verabschiedet er sich von seiner Familie, nun im Bewusstsein, für Gott und die gerechte Sache zu kämpfen. Arnauds abenteuerliche Reise ins Heilige Land und seine Verstrickung in die kriegerischen Wirren beginnt.

Im Grunde ist dies kein schlechter Film, ich mag es ja durchaus, wenn Filme so um die 3 Stunden lang sind, weil dann sehr viel Platz für eine Story ist. Die bietet der Zweiteiler auch, man lernt Arnaud sehr genau kennen und ist emotional auf seiner Seite, aber die Qualität ist so grausam schlecht auf dieser DVD. Erstens ist das Bild sehr klein, oben und unten sowie an den Seitenrändern ist es schwarz, das Bild ist also klein in der Mitte und die Qualität dann auch noch schlecht, höchstens, wenn man beide Augen zudrückt auf VHS Niveau. Wer sich daran also nicht stört wird mit einem guten Film belohnt. Ich hingegen fand das schwierig zu schauen, man ist heutzutage einfach besseres gewohnt und so alt, dass der Film so schlecht in der Qualität sein muss ist er auch nicht.

