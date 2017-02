Ich ziehe um: Mit LED Stripes die Wohunng pimpen?

Ende März ziehe ich um. Endlich habe ich mal die Zeit mir meine Wohnung so einzurichten wie ich möchte, meine Idee sind auch LED Stripes an verschiedenen Stellen.

Wo lassen sich LED Stripes überhaupt einsetzen?

Ihr könnt euch gar nicht vorstellen welche Einsatzmöglichkeiten es für LED Stripes alles gibt. Auf meiner Suche nach den richten für meine Zwecke habe ich jede Menge Ideen gesehen, die ich euch ebenfalls kurz erzählen möchte. Es sieht zb. mega cool aus, wenn man einfach solche Stripes unter Schränken zieht, zb. in der Küche. Dasselbe ist im Grunde bei jedem Möbelstück möglich, Bildern, Fernsehern und und und. Oder habt ihr einen Partyraum? Auch da kann man es ordentlich nutzen, leider habe ich keinen, sonst würde ich den wahrscheinlich so krass fertig bauen, dass er aussieht wie eine 90er Jahre Disco. Aber Spaß beiseite.

LED Stripes pixelig?

Ich hatte die Idee meine Wohnung zu pimpen mit LEDs schon früher, allerdings waren mir diese „Bänder“ zu pixelig, es ist zwar schön beleuchtet, sah aber meistens nicht wirklich toll aus. Nein, das kann man so im Grunde auch nicht sagen, es sah schon toll aus, aber eben nicht perfekt und mit nicht perfekten Lösungen setzte ich mich nicht auseinander, da ist mein Anspruch selbst zu groß, man muss es selbst ja ständig sehen, so soll man auch zufrieden sein. Bei meiner Suche habe ich herausgefunden, dass es mittlerweile LED Stripes gibt, die eben nicht pixelig sind. Genau das sind dann die Produkte meiner Wahl.

Mit LED Stripes die Wohunng pimpen?

Wie im Einleitungssatz erwähnt, will ich meine neue Wohnung etwas pimpen. Ich meiner jetzigen wohne ich etwas über ein Jahr, die war eigentlich nur vorrübergehend, denn die Gegend hier ist nicht so schön. Ich habe also wenig Zeit investiert mir die Wohnung auch schön zu machen. Meine neue Wohnung ist in meiner alten Heimat, ein kleines Dorf, eine schicke Wohnung und das Beste daran ist: Ich habe sehr viel Zeit mir diese einzurichten. Ich kann sie mir also nach und nach so richtig schön machen und dazu brauche ich u.a. auch diese Stripes. Ich habe nämlich genau das vor, was ich im ersten Absatz beschrieben habe. Ich möchte mir Stripes hinter meinen Fernseher machen, an Möbeln und an Bildern, weil ich es einfach schick finde, wenn es Abend beim Film oder beim besuch empfangen schauen die einzige Beleuchtung ist. Es ist einfach ein ganzes Stück gemütlicher. Auch eine Idee von mir war es einmal rund ums Bett, das sieht mega cool aus, schaut euch mal dies Bild an. Das coolste aber, dass man diese Stripes mit dem Smartphone steuern kann. Also schön gemütlich auf der Couch sitzen und die Lichtspiele beginnen lassen, was bestimmt unglaublich cool kommt, man freue ich mich darauf.

Ich werde euch dann mal auf dem laufenden halten und euch, wenn ich alles eingerichtet habe, ein paar Bilder dazu zeigen. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf den Umzug und das Einrichten.