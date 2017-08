Mit der Aussicht Einsicht von Liza&Kay ist ein Album von Kühlschrank Records aus dem Jahr 2017.

Mit der Aussicht Einsicht von Liza&Kay: Was kommt da eigentlich bei ’raus, hat Liza sich schon oft gefragt, wenn wir einfach machen, was wir wollen? Sie zögert kurz, „Leute haben uns gesagt, es habe alles so eine gewisse Leichtigkeit und dass sie sich besser fühlten, nachdem sie unsere Songs gehört haben.“ Irgendwann sei ihnen, sei also ihr und ihrem Partner Kay, dann der Heißluftballon in den Sinn gekommen. „Man wirft Ballast ab, steigt in die Höhe und guckt sich alles mal in Ruhe von oben, aus einer anderen Perspektive an, man macht sich auf den Weg und lässt sich neuen Wind um die Nase blasen.“ Und nun ist besagter Ballon also sinnbildlich zum Leitmotiv für das Album „Mit der Aussicht Einsicht“ (VÖ: 25.08.) des Hamburger Duos geworden.

Ich fand das Album recht gelungen, besonders der Track Ohrwurm hat es mir angetan, der läuft mittlerweile hier hoch und runter. Die Musik hat was Besonderes. Sie ist einfach, mit einfachen aber schönen Texten. Ich muss auch ehrlich zugeben, dass ich die beiden bisher noch nicht kannte, ich nun aber öfter mal reinhören werde, macht es mir doch einfach mal nach.

Beide kann man auch Live sehen.

29.09. Hamburg, Knust (Album-Releasekonzert)

30.09. Lübeck, Junge Stereopark Festival

13.09. Braunschweig, DRK Kaufbar

04.10. Bielefeld, Plan B

05.10. Flein, Cafe Duu

11.10. Hannover, Kulturpalast

12.10. München, Glockenbachwerkstatt

13.10. Berlin, Austerclub (mit Redensart)

14.10. Helmstedt, Pferdestall

04.01. Lübeck, Tonfink

7,0 von 10 Pop Sängern