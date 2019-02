Missions – Staffel 1 ist eine Serie mit u.a. Mathias Mlekuz, Come Levin und Helene Vivies von Pandastorm Pictures (Edel) aus dem Jahr 2017.

Missions – Staffel 1: Für die erste bemannte Weltraummission zum Mars stellt die Europäische Weltraumorganisation (ESA) eine Crew der besten Astronauten und Wissenschaftler zusammen. Kurz vorm Ziel erfährt die Besatzung, dass ihre Mission keineswegs die Erste ist: Ein US-amerikanisches Raumschiff der NASA hatte sich bereits zuvor auf den Weg zum roten Planeten gemacht, als einziges Lebenszeichen jedoch nur eine alarmierende Botschaft hinterlassen. Die Europäer beschließen deren Rettung, aber auf der Mars-Oberfläche treffen die Board-Psychiaterin Jeanne Renoir und die Crew nicht auf die Amerikaner, sondern auf den Russen Vladimir Komarov – den vermeintlich ersten Mann, der je im All gestorben ist…

Die SciFi-/Mystery-Serie „Missions“ verbindet das Abenteuer der ersten Marslandung mit großen Emotionen und einem kosmischen Rätsel, das viele Fragen aufwirft.

Ich muss gestehen, dass ich das Format dieser Serie ungewöhnlich fand. Eigentlich bietet die Thematik sehr viel Inhalt, die Folgen gingen aber nur jeweils etwas über 20 Minuten, heißt also insgesamt gerade mal über 3 Stunden, die man an einem Abend gut schauen kann. Die Serie hat dann auch noch einige kleine Ungereimtheiten, wie etwa die künstliche Schwerkraft, was ich gar nicht weiter erläutern möchte um euch nicht die Spannung zu nehmen. Auch die Schauspieler haben mich nicht vom Hocker gerissen, aber die CGI Effekte waren dann wieder klasse. Diese kleine Serie macht also vieles falsch, vieles richtig, letztendlich ein guter Filmabend, aber eben nichts wirklich besonderes. Schaut aber einfach mal selbst rein und macht euch ein Bild davon.

6,5 von 10 Marslandungen