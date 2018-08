Mirette ermittelt ist eine Kinderserie von Universum Film GmbH aus dem Jahr 2018.

Mirette ermittelt: Wer löst jeden Fall, fliegt um die Welt und hat einen Kater mit rotem Fell? Mirette, die Detektivin! Egal, ob in Kairo oder New York – Diebe und Gangster jagen sie und ihr Kater Jean Cat an jedem Ort der Welt. Ihre Lieblingsstadt ist jedoch Paris, denn dort sind sie zu Hause. Die schönste und größte Stadt von ganz Frankreich steht deshalb unter ihrem ganz besonderen Schutz. Wird ein Bär aus dem Zoo entführt spüren ihn Mirette und Jean Cat ganz sicher auf. Gehen auf einmal alle Uhren falsch, finden die beiden heraus, warum. Doch auch wenn im weit entfernten Amerika die Freiheitsstatue von New York verhext wird, sind Mirette und Jean Cat zur Stelle. Oder Mumien durch Ägyptens Hauptstadt Kairo laufen – auch für diesen Fall sind Mirette und Jean Cat die zwei Richtigen!

Was so aktuelle Kinderserien angeht habe ich nicht so viel Ahnung, wenn ich ehrlich bin. Daher schaue ich von Zeit zu Zeit gerne mal wieder rein um zu schauen was heute so ankommt bei den Kindern. Eigentlich mache ich das auch gerne um zu schauen ob mir das früher gefallen hätte, was meistens nicht so der Fall ist. Diese Serie aber schon, ich fand es cool, dass die Episoden relativ kurz sind, also man immer eine schnelle Schlagzahl erreicht und durchaus mal mehr Folgen am Stück schauen kann. Ich fands lustig, schaut selbst einfach mal rein. Mittlerweile ist auch die zweite DVD erschienen mit weiteren Folgen, kann ich euch ebenfalls sehr empfehlen.

7,5 von 10 kurzen Detektivgeschichten