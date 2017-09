Mir woll’n Bewegung ist das neue Album von von Los Dos y Compañeros und Artists & Acts (Universal Music) aus dem Jahr 2017.

Mir woll’n Bewegung von Los Dos y Compañeros: Die bayerisch-kubanische Kultband mit Witz und Charme. Nach mehr als 20 Jahren, bisher 5 veröffentlichten Alben und über 1000 Konzert- und Festivalauftritten sind sie unbestritten die bayerische Weltmusik-Kultband, die ihren »Stilbruch« mit fast anarchischer Freude zelebriert. Das Rezept: brodelnde Latino-Rythmen und handfeste süddeutsche Mundart!

Das ist ein interessanter Musikmix aus kubanischen Klängen, volksmusikalischen Klängen und bayerischer Mundart. Ich glaube das könnte Bayern sehr gut gefallen, mein Geschmack traf das allerdings dann doch nicht so ganz. Man hört hin, findet es witzig, spannend aber zwei Mal hört man es dann doch nicht, so war meine Erfahrung mit dem Album, was aber daran liegen kann, dass ich Norddeutscher bin, also mach dir einfach selbst ein Bild und höre selbst einfach mal rein, vielleicht gefällt es dir ja.

4,5 von 10 bayerischen Musikern